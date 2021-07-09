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Интервал между прививками "Спутник V" в некоторых странах могут увеличить до 180 дней

ТАССиещё 1
3 часа назад
В РФПИ сообщили, что увеличенные интервалы между инъекциями приводят к формированию более сильного иммунного ответа
Интервал между вводом двух компонентов вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть увеличен до 180 дней в некоторых странах, сообщил представитель Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследования разработчика вакцины. Его слова приводит агентство Reuters.
По данным агентства, увеличенные интервалы между инъекциями приводят к формированию более сильного иммунного ответа.
"Продление допустимого интервала между инъекциями первого и второго компонента в рамках вакцинации препаратом "Спутник V" не связано с международными поставками", - сказал представитель РФПИ, отвечая на вопрос, принимают ли страны решение о продлении интервала из-за задержек с поставками вакцины.
Ранее директор Научно-исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что интервал между вакцинацией может быть увеличен с 21 до 90 дней. Некоторые страны (по данным агентства, например, Казахстан, Аргентина, Филиппины) увеличили интервал между дозами "Спутника V", в России он остается три недели.
На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Наука и техника,Александр Гинцбург,Российский фонд прямых инвестиций,Reuters,
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