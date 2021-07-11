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Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса

РИА Новостииещё 7
13 минут назад
Новая мутация коронавируса может возникнуть где угодно, том числе и в России. Как свести к нулю шанс возникновения "российского" штамма, объяснил в интервью радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Как обнулить "российский" штамм коронавируса
Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин© РИА Новости / Илья Наймушин
После появления так называемого индийского штамма "дельта", который вызвал новую волну заболевания, многие стали думать о том, в какой точке мира появится новая агрессивная мутация коронавируса. Но географическое положение этого места не имеет значения, все происходит по-другому, отметил Жемчугов.
"Внутри вируса есть встроенный механизм, который постоянно меняется, там бусинки гена постоянно перескакивают с одного места на другое в стихийном порядке. Это можно сравнить с калейдоскопом. В результате этого происходит отбор самых благоприятных для вируса мутаций, чтобы он мог распространяться и размножаться. Где может произойти мутация — это случайный вариант", — сказал эксперт.
По его словам, чем больше инфицированных на территории страны, тем больше возможностей у вируса для мутаций.
"Чем больше вируса, тем больше вероятность мутации, чем больше вероятность, тем больше шансов, что получится что-то для вируса хорошее, а для нас плохое", — пояснил Жемчугов.
По его мнению, можно повлиять на то, чтобы не появился "российский" штамм. Для этого нужно сократить количество вируса на территории России. А этого можно добиться только с помощью вакцинации.
"Надо массово всем быстро привиться, чтобы прекратить размножение вируса. Когда будет коллективный иммунитет, тогда вирус перестанет размножаться, и вероятность мутации придет к нулю", — заключил Жемчугов.
Наука и техника,Владислав Жемчугов,ИА Sputnik,Россия,
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