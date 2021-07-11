Как обнулить "российский" штамм коронавируса

По его словам, чем больше инфицированных на территории страны, тем больше возможностей у вируса для мутаций.

По его мнению, можно повлиять на то, чтобы не появился "российский" штамм. Для этого нужно сократить количество вируса на территории России. А этого можно добиться только с помощью вакцинации.