Как обнулить "российский" штамм коронавируса

"Внутри вируса есть встроенный механизм, который постоянно меняется, там бусинки гена постоянно перескакивают с одного места на другое в стихийном порядке. Это можно сравнить с калейдоскопом. В результате этого происходит отбор самых благоприятных для вируса мутаций, чтобы он мог распространяться и размножаться. Где может произойти мутация — это случайный вариант", — сказал эксперт.
"Чем больше вируса, тем больше вероятность мутации, чем больше вероятность, тем больше шансов, что получится что-то для вируса хорошее, а для нас плохое", — пояснил Жемчугов.
"Надо массово всем быстро привиться, чтобы прекратить размножение вируса. Когда будет коллективный иммунитет, тогда вирус перестанет размножаться, и вероятность мутации придет к нулю", — заключил Жемчугов.