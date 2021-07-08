Windows 11 не установится без подключения к интернету

IT-корпорация всячески вынуждала пользователя либо завести, либо войти в свой Microsoft-аккаунт. И единственным способом избежать этой участи было насильное отключение интернета перед установкой системы.

Разумеется, со временем энтузиасты смогут найти способ обойти это ограничение. Но сам факт такого шага со стороны Microsoft говорит явно о многом.