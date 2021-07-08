В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Базовая версия Windows 11 не установится без подключения к интернету

Ferra.ru
3 часа назад
Microsoft последние годы старается всячески привязать пользователей к своим онлайн аккаунтам и сервисам. Одним из шагов в этом направлении была сложность с установкой Windows 10 Home при желании оставить «локальную учётную запись».
Windows 11 не установится без подключения к интернету
Фото: Windows / YoutubeWindows / Youtube
IT-корпорация всячески вынуждала пользователя либо завести, либо войти в свой Microsoft-аккаунт. И единственным способом избежать этой участи было насильное отключение интернета перед установкой системы.
Теперь же, если верить How To Geek, такой трюк больше не сработает. Без входа в онлайн-аккаунт, пользователи не смогут установить новенькую Windows 11. И отключение интернета в данном случае не поможет.
Разумеется, со временем энтузиасты смогут найти способ обойти это ограничение. Но сам факт такого шага со стороны Microsoft говорит явно о многом.
Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители