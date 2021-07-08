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Первый планшет Realme «засветился» на реальных фотографиях

Ferra.ru
2 часа назад
Realme появилась лишь пару-тройку лет назад, а уже имеет определённый вес на рынке смартфонов. Видимо, компании этого показалось мало и она решила пойти в наступление и в прочих областях.
Первый планшет Realme «засветился» на фотографиях
Фото: ReutersReuters
Так, уже известно, что Realme работает на собственным планшетом — условным Realme Pad. И вот, наконец-то, неанонсированная новинка даже «засветилась» на реальных фотографиях в руках у сотрудников IT-корпорации.
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Судя по фото, задняя панель будет собран в цельнометаллическом корпусе. При этом его грани, как и у последних iPhone с iPad, окажутся плоскими. Что интересно, снимки также демонстрируют достаточно крупный размер девайса.
Напомним, что Realme, по сути, уже анонсировала Realme Pad. Сделала она это ещё в прошлом месяце, вместе с ноутбуком Realme Book. Но кроме самого факта создания, о новинках всё ещё ничего неизвестно.
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