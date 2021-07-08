Ученые: на Земле наступит "невозможная" жара

Ученые провели статистический анализ и выяснили, что такая жара — чрезвычайно редкое событие для региона, которое случается в диапазоне тысячи лет. Оно происходило бы в 150 раз реже, если бы не глобальное потепление, убеждены эксперты группы по изучению погодных явлений из World Weather Attribution.

Специалист из Королевского нидерландского метеорологического института Сьюкье Филипп уточнил, что в будущем такая жара будет на Земле гораздо чаще, хотя раньше это было "невозможно". Если к 2040 году температура повысится в среднем на два градуса по Цельсию, то катаклизмы, как в канадском Литтоне, будут повторяться каждые пять-десять лет, подытожили ученые.