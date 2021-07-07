Грозит взрывом: чем грозит МКС столкновение с UNKNOWN

Ранее стало известно, что 8 июля к МКС приблизится неопознанный объект (космический мусор). Российская сторона пилотируемой орбитальной станции заявила, что он не будет представлять угрозы для околоземной лаборатории.

Моисеев сообщил, что алгоритм действий в подобных ситуациях известен. Его уже применяли, заявил эксперт, когда в 1997 году к космической станции «Мир» пытался пристыковаться грузовой корабль «Прогресс М-34». Тогда транспортный корабль при проведении ручной стыковки в телеоператорном режиме управления столкнулся с пристыкованным модулем «Спектр». Инцидент произошел из-за ошибки при испытании новой системы управления и сближения.