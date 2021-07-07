Космический мусор приблизится к МКС на опасное расстояние

Космический мусор в четверг, 8 июля, приблизится к Международной космической станции на опасное расстояние. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Twitter.

По данным NASA, мусор будет находиться на расстоянии 4,8 км от станции в 16.16 мск. Российские специалисты сообщают о дистанции в 4,584 км.