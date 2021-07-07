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Космический мусор приблизится к МКС на опасное расстояние

Газета.Ru
1 час назад
Космический мусор в четверг, 8 июля, приблизится к Международной космической станции на опасное расстояние. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Twitter.
Космический мусор приблизится к МКС на опасное расстояние
Фото: NASANASA
«Специалисты ЦУП наблюдают за всеми возможными случаями сближения МКС с потенциально опасными объектами, основываясь на поступающей оперативной информации», — говорится в сообщении.
По данным NASA, мусор будет находиться на расстоянии 4,8 км от станции в 16.16 мск. Российские специалисты сообщают о дистанции в 4,584 км.
Ранее стало известно, что предприятие «Роскосмоса», исследовательский институт «Центр Келдыша», планирует испытать на Международной космической станции (МКС) элементы транспортно-энергетического модуля «Зевс» с ядерной энергоустановкой.
Наука и техника,ЦУП,Роскосмос,
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