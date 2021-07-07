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Названа дата выхода нового флагмана Samsung

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад
Названа дата выхода нового флагмана Samsung
Фото: Stephen Nellis / ReutersStephen Nellis / Reuters
Следующая презентация новых смартфонов Samsung состоится в середине августа. Об этом сообщает Pocket-lint со ссылкой на корейское издание Digital Daily.
Источник в корейской корпорации рассказал изданию, что очередное мероприятие Galaxy Unpacked запланировано на 11 августа. Трансляция заранее записанной онлайн-презентации состоится в 17:00 по московскому времени. Следить за мероприятием можно будет на YouTube-канале Samsung.
Представитель Samsung не стал перечислять названия устройств, которые будут анонсированы в ходе мероприятия. По информации издания, на Galaxy Unpacked компания представит флагманские складные смартфоны Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3, а также смарт-часы Galaxy Watch 4 и беспроводные наушники Galaxy Buds 2. Выпуск компромиссного девайса Galaxy S21 FE, который ожидали некоторые инсайдеры, отложен до конца года.
Главным устройством последней августовский презентации Samsung в 2020 году оказался флагман Galaxy Note20 Ultra. Аппарат получил 6,9-дюймовый экран Dynamic AMOLED, чип Exynos 990 или Snapdragon 865+, тройную камеру с основным сенсором на 108 мегапикселей с оптической стабилизацией и двумя дополнительными объективами по 12 мегапикселей.
В марте стало известно, что Samsung откажется от выпуска нового смартфона серии Note в 2021 году. Топ-менеджер компании в ходе ежегодного собрания акционеров объяснил этот шаг дефицитом на рынке полупроводников, из-за чего запустить новую серию флагманов будет проблематично.
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