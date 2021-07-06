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Эксперт заявила, что у аллергиков COVID-19 гипотетически может протекать легче

ТАСС
10 минут назад
Коронавирусная инфекция может гипотетически протекать легче у людей, страдающих поллинозом и принимающих при этом ингаляционные стероиды, но это требует доказательств. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
У аллергиков COVID-19 может протекать легче
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В отношении же поллиноза можно предположить, что во время сезонного обострения, сопровождающегося обильными выделениями из носа, иногда и слезотечением, вирус может вымываться из верхних дыхательных путей, не успевая связаться с рецепторами на клетках респираторного тракта организма человека", - сказала она.
Пшеничная добавила, что в случае, если вирус все же присоединился, прием ингаляционных стероидов может облегчить течение заболевания. "Но это всего лишь гипотеза, которую можно оценить лишь во время сезонных обострений аллергии", - подчеркнула она.
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