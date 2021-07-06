У аллергиков COVID-19 может протекать легче

Коронавирусная инфекция может гипотетически протекать легче у людей, страдающих поллинозом и принимающих при этом ингаляционные стероиды, но это требует доказательств. Об этом сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Пшеничная добавила, что в случае, если вирус все же присоединился, прием ингаляционных стероидов может облегчить течение заболевания. "Но это всего лишь гипотеза, которую можно оценить лишь во время сезонных обострений аллергии", - подчеркнула она.