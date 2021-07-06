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Робота-собутыльника показали на видео в Екатеринбурге

Александр Кузьмин
2 часа назад
На выставке “Иннопром” в Екатеринбурге было представлено множество инновационных изобретений. Среди них на видео появился робот-собутыльник. Кадры с ним появились в telegram-канале “Подъём”.
На видеозаписи можно увидеть, как робот держит в механических руках два бокала с жидкостью, похожей на коньяк. Робот делает характерные движения для раскрытия аромата напитка. После чего чокается бокалами.
Сообщается, что выставка “Иннопром” продлится до 8 июля на площадке выставочного комплекса “Екатеринбург-Экспо”. Общая экспозиция выставки занимает порядка 40 тыс.кв.м.
Наука и техника,Видео,Екатеринбург,
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