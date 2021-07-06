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Китай задумал построить гигантскую электростанцию над Землей

Lenta.ru
40 минут назад
Китай задумал использовать создаваемую сверхтяжелую ракету Long March 9 для строительства гигантской системы солнечных электростанций на геостационарной орбите, сообщает SpaceNews, ссылаясь на заявление генерального конструктора носителей Long March Луна Лэхао.
Китай задумал построить гигантскую электростанцию над Землей
Фото: EPAEPA
Отмечается, что это позволит получать солнечную энергию вне зависимости от влияния погодных и атмосферных факторов. Ожидается, что добываемая таким образом энергия будет направляться из космоса к поверхности Земли при помощи микроволн или лазеров.
Испытания соответствующей технологии планируется начать в 2022 году. Примерно в 2030-м должна заработать соответствующая установка мегаваттной мощности. На производство энергии гигаваттной мощности в Китае планируют выйти в 2050 году. Ожидается, что для сборки 10 000 тонн инфраструктуры на околоземной орбите потребуется более 100 запусков Long March 9.
В настоящее время в Китае обсуждаются экономическая целесообразность проекта и связанные с ним вопросы безопасности.
В июне The Drive назвал последние важнейшие достижения Китая в космосе: обитаемую многомодульную станцию, доставку на Землю образцов лунного грунта, действующий марсоход и запуск аналога американского мини-шаттла X-37B.
Наука и техника,Китай,
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