Ученые создали «калькулятор смерти» для пожилых

Канадские учёные создали специальный инструмент, который анализирует постоянно меняющиеся потребности пожилых людей и может предсказать, когда закончится их жизненный путь. Исследование опубликовано в медицинском журнале Canadian Medical Association Journal.

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Так называемый калькулятор смерти назвали RESPECT («Оценка риска для поддержки: прогнозы для пожилых людей в сообществе»). Он позволяет спрогнозировать смерть примерно за полгода и был опробован на 491 тысяче подопытных, пользовавшихся услугами по уходу на дому в течение шестилетнего периода с 2007 по 2013 год.

Калькулятор RESPECT позволяет семьям и их близким планировать. Например, это может помочь детям спланировать, когда взять отпуск, чтобы побыть с родителем, — заявила автор исследования доктор Эми Хсу.

Также, по её словам, дети смогут провести с родными последний в их жизни отпуск на основе оценки их состояния.

По мнению канадских учёных, о близкой смерти сигнализируют такие факторы, как снижение способности человека выполнять повседневные действия — соблюдать гигиену, пользоваться туалетом, передвигаться. Даже хронические заболевания в этой связи не так важны.