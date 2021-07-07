В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Создан «калькулятор смерти» для пожилых

News.ruиещё 3
11 минут назад
Канадские учёные создали специальный инструмент, который анализирует постоянно меняющиеся потребности пожилых людей и может предсказать, когда закончится их жизненный путь. Исследование опубликовано в медицинском журнале Canadian Medical Association Journal.
Ученые создали «калькулятор смерти» для пожилых
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Так называемый калькулятор смерти назвали RESPECT («Оценка риска для поддержки: прогнозы для пожилых людей в сообществе»). Он позволяет спрогнозировать смерть примерно за полгода и был опробован на 491 тысяче подопытных, пользовавшихся услугами по уходу на дому в течение шестилетнего периода с 2007 по 2013 год.
Калькулятор RESPECT позволяет семьям и их близким планировать. Например, это может помочь детям спланировать, когда взять отпуск, чтобы побыть с родителем, — заявила автор исследования доктор Эми Хсу.
Также, по её словам, дети смогут провести с родными последний в их жизни отпуск на основе оценки их состояния.
По мнению канадских учёных, о близкой смерти сигнализируют такие факторы, как снижение способности человека выполнять повседневные действия — соблюдать гигиену, пользоваться туалетом, передвигаться. Даже хронические заболевания в этой связи не так важны.
В Москве с 12 июля получить статус предпенсионера можно будет в упрощённом порядке в электронном виде. Проверка всех документов будет проводиться автоматически. Предпенсионерам даётся право бесплатного проезда в общественном транспорте. Также они могут получить налоговые льготы, льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и прочие.
Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители