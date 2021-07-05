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Обнаружен объект в космосе больше нашей галактики

Ferra.ruиещё 2
1 час назад
Возможно, это бывшая галактика
Обнаружен объект в космосе больше нашей галактики
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Американские учёные обнаружили гигантское газовое облако, которое больше нашей родной галактики Млечный Путь.
Учёные открыли объект с помощью рентгеновского спутника X-ray Multi-Mirror Mission (XMM-Newton) Европейского космического агентства и другим космическим обсерваториям.
Облако, как поняли астрофизики, состоит из горячего газа. Его температура колеблется от 10 тысяч до 10 млн кельвинов. Масса же газа составляет 10 млрд солнечных. В целом, облако можно сравнить с небольшой галактикой по массе. А вот по размерам оно явно больше Млечного Пути.
Учёные предположили, что данный объект — остаток крупной неизвестной галактики. Находится он в скоплении Льва — Abell 1367. Там расположены 72 крупные галактики, и именно они могли быть «сёстрами» облака.
Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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