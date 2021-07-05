Обнаружен объект в космосе больше нашей галактики

Облако, как поняли астрофизики, состоит из горячего газа. Его температура колеблется от 10 тысяч до 10 млн кельвинов. Масса же газа составляет 10 млрд солнечных. В целом, облако можно сравнить с небольшой галактикой по массе. А вот по размерам оно явно больше Млечного Пути.