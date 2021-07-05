Обнаружен объект в космосе больше нашей галактики

Возможно, это бывшая галактика
Американские учёные обнаружили гигантское газовое облако, которое больше нашей родной галактики Млечный Путь.
Облако, как поняли астрофизики, состоит из горячего газа. Его температура колеблется от 10 тысяч до 10 млн кельвинов. Масса же газа составляет 10 млрд солнечных. В целом, облако можно сравнить с небольшой галактикой по массе. А вот по размерам оно явно больше Млечного Пути.
Учёные предположили, что данный объект — остаток крупной неизвестной галактики. Находится он в скоплении Льва — Abell 1367. Там расположены 72 крупные галактики, и именно они могли быть «сёстрами» облака.