Россия
, кажется, приблизилась к решению проблемы американских биологических лабораторий, размещенных вдоль ее южных границ. В мае Армения
обязалась обеспечить мониторинг работы таких объектов. Аналогичный меморандум о гарантиях биологической безопасности вскоре подпишет и Казахстан
. Как уже рассказывала «Лента.ру»
, в начале нулевых специалисты из Пентагона
начали изучать на территории бывших советских республик особо опасные патогены — лихорадки, чуму и некоторые разновидности коронавируса. Известны случаи, когда начало новых исследований странным образом совпадало со вспышками инфекций в тех регионах, где располагались лаборатории. Москва
не раз обращала на это внимание своих соседей и требовала гарантий безопасности. Теперь Казахастан готов сотрудничать, но сможет ли он сдержать обещание? Подробности — в материале «Ленты.ру».