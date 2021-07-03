WhatsApp анонсировал новую функцию приложения

Приложение WhatsApp запускает новую функцию, которая позволит выбирать качество передаваемых видеороликов. Воспользоваться ею смогут обладатели смартфонов на базе Android, говорится на сайте Wabetainfo.com.

Пользователю будет предложено на выбор три варианты при отправке видео: «Авто» (рекомендован), «Лучшее качество» и «Экономия данных».

Сроки введения новой функции в общий доступ не уточняются, пишет Газета.ru.