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WhatsApp анонсировал новую функцию приложения

Национальная Служба Новостей
31 минуту назад
Приложение WhatsApp запускает новую функцию, которая позволит выбирать качество передаваемых видеороликов. Воспользоваться ею смогут обладатели смартфонов на базе Android, говорится на сайте Wabetainfo.com.
WhatsApp анонсировал новую функцию приложения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Пользователю будет предложено на выбор три варианты при отправке видео: «Авто» (рекомендован), «Лучшее качество» и «Экономия данных».
Сроки введения новой функции в общий доступ не уточняются, пишет Газета.ru.
Ранее стало известно, что разработчики WhatsApp для смартфонов на базе Android внедрили функцию, позволяющую отправлять файлы с возможностью посмотреть лишь один раз.
Наука и техника,Газета.Ru,
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