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В WhatsApp появится новая функция

Газета.Ru
2 часа назад
Разработчики популярного приложения WhatsApp для смартфонов на базе Android запускают новую функцию, которая позволит выбирать качество отправляемых видеороликов. Об этом сообщает на сайте Wabetainfo.com.
WhatsApp позволит выбирать качество видеороликов при отправке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Отмечается, что пользователь сможет выбрать три варианта при отправке видео: «Авто» (рекомендуется), «Лучшее качество» и «Экономия данных».
Пока не говорится, когда именно новая функция станет доступна всем пользователям.
Ранее сообщалось, что разработчики WhatsApp для смартфонов на базе Android запустили новую функцию, которая позволит отправлять файлы с возможностью посмотреть лишь один раз.
До этого стало известно, что в мессенджере WhatsApp можно будет одновременно использовать одну учетную запись на нескольких устройствах.
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