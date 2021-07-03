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Человеческий мозг оказался способен путешествовать во времени

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Человеческий мозг способен путешествовать во времени. К такому выводу пришли ученые из Франции и Нидерландов в научной работе, которую они опубликовали в журнале Journal of Neuroscience.
Мозг человека оказался способен путешествовать во времени
Фото: ReutersReuters
Исследователи предположили, что у мозга есть внутренний поток времени, на который невозможно повлиять извне. Чтобы проверить свою теорию, группа ученых изучила мозг людей, больных лекарственно-устойчивой эпилепсией, которым уже требовались инвазивные электродные имплантаты.
В результате эксперимента ученые выяснили, что мозг человека осуществляет измерение эпизодических движений, за счет чего происходит течение времени в нашем сознании. Определить это удалось путем подсоединения специальных электродов к мозгу человека. Оказалось, что в какой-то момент в органе активировались так называемые временные клетки. Эти клетки реагировали на внутреннее ощущение последовательности событий.
Отсюда следует вывод о том, что человек способен на «путешествия во времени», хотя оно и отличается от того, что мы привыкли видеть в фильмах. И, вероятнее всего, кому-то такое путешествие уже неоднократно удалось осуществить.
Ранее ученые из Сиднейского университета и Японского национального института материаловедения (NIMS) создали искусственный аналог мыслящего мозга человека. Исследователи обнаружили, что искусственная сеть нанопроводов может, подобно биологическому мозгу, реагировать на электрическое стимулирование.
Наука и техника,Нидерланды,Франция,
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