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Не только кофе: названы лучшие бодрящие продукты

ТК «Звезда»иещё 2
58 минут назад
Традиционно люди используют кофе, чтобы взбодриться утром. Однако это не единственный продукт, который обладает стимулирующим эффектом – при желании его можно заменить на другие. Что лучше есть и пить для бодрости, рассказала в беседе с радио Sputnik диетолог Анна Белоусова.
Не только кофе: названы лучшие бодрящие продукты
Фото: pixabaypixabay
По мнению врача, бодрость можно получить из любого цитрусового сока или свежего цитруса. Также подойдут красные и темно-синие ягоды – черная смородина, клубника и черника.
Хорошим вариантом для бодрости являются яблоки, однако выбирать нужно фрукты кислых сортов. Груши и сливы для этой цели не годятся, поскольку, напротив, производят успокаивающий эффект.
Бодрящий эффект могут принести и овощи. Однако важно использовать сырые, поскольку после термообработки они могут поменять свои свойства.
«Если грызть сырую морковку, будет бодрящее действие, если термически ее обработать — успокаивающее. То же самое и со свеклой: сырая свекла обладает стимулирующим действием, а термически обработанная — успокаивающим», - рассказала диетолог.
Ранее был назван лучший фрукт для похудения – эксперты назвали таковым ананас. Благодаря большому количеству клетчатки, витаминам, микроэлементам и особому веществу бромелайну, которыми богаты ананасы, их потребление помогает снижению веса.
Наука и техника,ИА Sputnik,
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