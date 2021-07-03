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Ученые рассчитали продолжительность жизни людей к концу 21 века

Газета.Ruиещё 4
29 минут назад
Средняя продолжительность жизни к концу XXI века может повыситься до 130 лет. К такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета (США) в своем исследовании, опубликованном в журнале Demographic Research.
Рассчитана продолжительность жизни к концу 21 века
Фото: ТАССТАСС
Специалисты провели научную работу, в которой изучили статистику, а также прогнозы по демографии и обновленные сведения из международной базы данных по долголетию (IDL). Кроме того, эксперты проанализировали модель выживаемости пожилых людей.
По данным исследователей, вероятность того, что уже в этом столетии люди будут доживать до 126-130 лет, составляет более 99 процентов. Ученые заключают, что 130-летний юбилей встретят 13 процентов жителей планеты.
Ранее ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека. По данным специалистов, наименее устойчивым организм становится к 120-150 годам.
Наука и техника,Соединенные Штаты,
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