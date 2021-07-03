Рассчитана продолжительность жизни к концу 21 века

Специалисты провели научную работу, в которой изучили статистику, а также прогнозы по демографии и обновленные сведения из международной базы данных по долголетию (IDL). Кроме того, эксперты проанализировали модель выживаемости пожилых людей.

По данным исследователей, вероятность того, что уже в этом столетии люди будут доживать до 126-130 лет, составляет более 99 процентов. Ученые заключают, что 130-летний юбилей встретят 13 процентов жителей планеты.