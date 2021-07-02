Почему коронавирус часто и сильно мутирует

Высокая мутация коронавируса связана с тем, что он долго находится в организме человека. Только инкубационный период занимает 14 дней. Также на число мутаций влияет и то, что вирус широко распространился между странами. Об этом в беседе с URA.RU заявили инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко и врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

По словам Шункова, вирус, попадая в организм, начинает формировать свою РНК, собирая нуклеиновые кислоты и другие элементы из клеток и генетического кода человека, а также обретать новую мутацию. «Чем больше людей разной национальности, расы, возраста, разного иммунитета, тем больше мутаций COVID будет приобретать для того, чтобы продолжать циркулировать. Он подстраивается», — рассказал эксперт. Эпидемиолог отметил, что, находясь на одной территории, вирус утрачивает способность поражать и уничтожать организм. При этом в новых условиях инфекция активизируется, заключил Шунков.