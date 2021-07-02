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Врачи объяснили, почему коронавирус часто и сильно мутирует

Ura.Ru
18 минут назад
Высокая мутация коронавируса связана с тем, что он долго находится в организме человека. Только инкубационный период занимает 14 дней. Также на число мутаций влияет и то, что вирус широко распространился между странами. Об этом в беседе с URA.RU заявили инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко и врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
Почему коронавирус часто и сильно мутирует
Фото: © fotolia.com/ Syda Productions© fotolia.com/ Syda Productions
«Чем дольше вирус персистирует (постоянно пребывает — прим.URA.RU) в организме человека, тем выше вероятность новых мутаций. Также, чем ниже в стране темпы вакцинации и коллективный иммунитет, тем больше мутаций. Не исключаю, что скоро будет и какая-нибудь русская мутация COVID-19», — объяснила Чаленко.
По словам Шункова, вирус, попадая в организм, начинает формировать свою РНК, собирая нуклеиновые кислоты и другие элементы из клеток и генетического кода человека, а также обретать новую мутацию. «Чем больше людей разной национальности, расы, возраста, разного иммунитета, тем больше мутаций COVID будет приобретать для того, чтобы продолжать циркулировать. Он подстраивается», — рассказал эксперт. Эпидемиолог отметил, что, находясь на одной территории, вирус утрачивает способность поражать и уничтожать организм. При этом в новых условиях инфекция активизируется, заключил Шунков.
Ранее медицинский портал Medvestnik сообщил о выявлении двух вариантов индийского штамма коронавируса «Дельта плюс». Ветвь AY.1 распространена в Европе, Азии, Великобритании, Швейцарии, Португалии, Польше, Японии и частично в США. AY.2 чаще выявляется в Америке.
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