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Касперский рассказал о преимуществах российского интернета над австралийским

Слово и Делоиещё 1
41 минуту назад
В России очень хорошо развит банковский сектор, мобильные переводы и интернет, несмотря на то, что многие инновации приходят в страну с небольшим запозданием. Об этом рассказал глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью РИА Новости.
Лучше Запада: У интернета в России нашли преимущества
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам предпринимателя, Австралия планирует создать доступ в интернет по всему континенту. Он отметил, что в отличии от Австралии в России уже интернет доступен даже якутским оленеводам.
Наука и техника,Евгений Касперский,Лаборатория Касперского,Роскомнадзор,РИА Новости,Россия,
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