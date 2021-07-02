Лучше Запада: У интернета в России нашли преимущества

В России очень хорошо развит банковский сектор, мобильные переводы и интернет, несмотря на то, что многие инновации приходят в страну с небольшим запозданием. Об этом рассказал глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский в интервью РИА Новости.По словам предпринимателя, Австралия планирует создать доступ в интернет по всему континенту. Он отметил, что в отличии от Австралии в России уже интернет доступен даже якутским оленеводам.Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, WhatsApp и Twitter