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Безос выбрал 82-летнюю американку для полета в космос

Газета.Ru
28 минут назад
Глава Amazon и основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос пригласил 82-летнюю американку Уолли Фанк полететь вместе с ним в космос в конце июля. Об этом сообщает ABC News.
Безос полетит в космос с 82-летней американкой
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что в 1961 году Фанк стала лучшей в рамках программы «Женщины в космосе», которая позже была отменена. Никто из участников программы так и не отправился в полет.
На своей странице в Instagram Безос написал, что никто не ждал космического полета дольше, чем Фанк. Основатель Amazon отметил, что Уолли Фанк полетит с ним и его братом в космос как почетный гость.
Ранее Джефф Безос сообщил, что 20 июля полетит в космос на корабле компании Blue Origin со своим братом.
До этого бизнесмен рассказал, что покинет свой пост генерального директора Amazon 5 июля. Он пояснил, что в этот день 27 лет назад, в 1994 году, он учредил компанию.
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