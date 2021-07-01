Безос полетит в космос с 82-летней американкой

Глава Amazon и основатель аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос пригласил 82-летнюю американку Уолли Фанк полететь вместе с ним в космос в конце июля. Об этом сообщает ABC News.

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Отмечается, что в 1961 году Фанк стала лучшей в рамках программы «Женщины в космосе», которая позже была отменена. Никто из участников программы так и не отправился в полет.

На своей странице в Instagram Безос написал, что никто не ждал космического полета дольше, чем Фанк. Основатель Amazon отметил, что Уолли Фанк полетит с ним и его братом в космос как почетный гость.

Ранее Джефф Безос сообщил, что 20 июля полетит в космос на корабле компании Blue Origin со своим братом.