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В TikTok можно будет постить трехминутные ролики

Ferra.ru
37 минут назад
В популярной соцсети TikTok грядет большое нововведение — в сервисе можно будет публиковать ролики продолжительностью три минуты.
В TikTok можно будет постить трехминутные ролики
Фото: Ferra.ru.Ferra.ru.
Об этом сегодня сообщили представители TikTok. Напомним, что ранее максимальная продолжительность видео, разрешенная для публикации в соцсети, составляла 60 секунд.
“В ближайшие несколько недель мы запустим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до трех минут”, — поделилась команда TikTok.
Также выяснилось, что в тестовом режиме возможность постить трехминутные ролики ранее была доступна некоторой выборке пользователей. Сейчас же данное нововведение будет доступно всем желающим.
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