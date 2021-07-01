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Samsung Galaxy Watch 4 будут выпускаться в трёх размерах

ITZine.ru
1 час назад
В начале этой недели Samsung представила новую оболочку One UI Watch, которая впервые появятся в умных часах Galaxy Watch 4.
Samsung Galaxy Watch 4 появится в трёх размерах
Фото: SamsungSamsung
Одной из версий этих часов будет называться Classic и она, согласна новой утечке, будет выпускаться в трёх размерах - 42 мм, 44 мм и 46 мм. Также в сети появились новые рендеры этих часов во всех трёх размерах.
Согласно источнику, ко всем трём моделям можно будет прикрепить стандартный 20-миллиметровый ремешок. В розничную коробку положат сразу два ремешка - размеров S/M и M/L, для разных типов запястий. Вполне вероятно, что компания также будет отдельно продавать кожаные или металлические ремешки для Watch 4 Classic. Ожидается, что Samsung Galaxy Watch 4 представят 3 августа.
Наука и техника,Гаджеты,
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