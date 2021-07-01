Samsung Galaxy Watch 4 появится в трёх размерах

В начале этой недели Samsung представила новую оболочку One UI Watch, которая впервые появятся в умных часах Galaxy Watch 4.

Фото: Samsung Samsung

Одной из версий этих часов будет называться Classic и она, согласна новой утечке, будет выпускаться в трёх размерах - 42 мм, 44 мм и 46 мм. Также в сети появились новые рендеры этих часов во всех трёх размерах.