Бывшие руководители Google создали свой поисковик без рекламы

Стоит отметить, что ключевой особенностью нового поисковика называется отсутствие на нём рекламы. При этом у этого есть и своя плата — после 3-месячного пробного периода, пользователям предложат подписку за 4,95 долларов в месяц.

За эти деньги разработчики предлагают возможность подключить свои аккаунты в Google, Slack, Office 365, Dropbox и GitHub, а также осуществлять поиск писем, документов и прочей информации по ним. При этом никуда не денется и свобода от рекламы — её в Neeva также не будет.