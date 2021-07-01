В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Бывшие руководители Google создали свой поисковик без рекламы

Ferra.ru
1 час назад
По последним данным, Google занимает большую часть рынка поисковых систем — более 92%. Несмотря на это, то и дело появляются новые игроки, желающие «откусить» свой кусок пирога.
Бывшие руководители Google создали свой поисковик без рекламы
Фото: ТАССТАСС
Одним из них стал новый поисковик Neeva. Его основали два экс-сотрудника Google высшего ранга, пишет Fast Company. Речь идёт о бывшем главе рекламного бизнеса Google Шридхаре Рамасвамм и вице-президенте по монетизации YouTube Вивеке Рагхунатан. Они оба проработали в Google более 10 лет.
Стоит отметить, что ключевой особенностью нового поисковика называется отсутствие на нём рекламы. При этом у этого есть и своя плата — после 3-месячного пробного периода, пользователям предложат подписку за 4,95 долларов в месяц.
За эти деньги разработчики предлагают возможность подключить свои аккаунты в Google, Slack, Office 365, Dropbox и GitHub, а также осуществлять поиск писем, документов и прочей информации по ним. При этом никуда не денется и свобода от рекламы — её в Neeva также не будет.
Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители