В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» в России произошли сбои. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Фото: Пресс-служба "ВКонтакте" Пресс-служба "ВКонтакте"

К 11.28 по московскому времени зафиксировали около 3 229 отчетов о сбоях.

Основная часть пользователей, сообщивших о проблемах у соцсети (68%) жаловалась на сбои в работе сайта, 29% — на проблемы в отправке сообщений, а 3% — на невозможность войти в свою учетную запись.

О данных неполадках чаще всего сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Уфе и Екатеринбурге.

По информации пресс-службы «ВКонтакте», на данный момент производятся специальные работы по устранению проблемы, передает ТАСС.

«У части пользователей веб-версии могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов «ВКонтакте», но мы оперативно восстанавливаем работу», — говорится в сообщении.