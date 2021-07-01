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В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

Газета.Ru
40 минут назад
В работе социальной сети «ВКонтакте» в России произошли сбои. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой
Фото: Пресс-служба "ВКонтакте"Пресс-служба "ВКонтакте"
К 11.28 по московскому времени зафиксировали около 3 229 отчетов о сбоях.
Основная часть пользователей, сообщивших о проблемах у соцсети (68%) жаловалась на сбои в работе сайта, 29% — на проблемы в отправке сообщений, а 3% — на невозможность войти в свою учетную запись.
О данных неполадках чаще всего сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Уфе и Екатеринбурге.
По информации пресс-службы «ВКонтакте», на данный момент производятся специальные работы по устранению проблемы, передает ТАСС.
«У части пользователей веб-версии могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов «ВКонтакте», но мы оперативно восстанавливаем работу», — говорится в сообщении.
Ранее пользователи социальной сети «ВКонтакте» несколько дней сообщали о сбоях в ее работе.
Наука и техника,ИТАР-ТАСС,Россия,
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