В Ленобласти установлен новый рекорд третьей волны эпидемии

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев инфекции за минувшие сутки зафиксировано в городах Мурино (19), Кириши (11), Гатчина, Кудрово, Тихвин (по десять), Выборг (девять), Волхов, Сланцы (по восемь), Отрадное (семь), Тосно (шесть), Бокситогорск (пять).
Нарастающим итогом в Ленинградской области за время пандемии выявлено 49 144 случая заражения, выздоровели из числа заболевших ковидом 44 993 человека, в том числе 75 пациентов были выписаны за последние сутки.
Жертвами болезни в Ленобласти стали уже 1773 человека, в том числе за минувшие сутки от COVID-19 зарегистрировано еще 10 летальных исходов, что на три случая меньше, чем днем ранее.