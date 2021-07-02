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В Ленобласти установлен новый рекорд третьей волны эпидемии

ИА Regnumиещё 4
23 часа назад
В Ленинградской области за минувшие сутки выявлен 191 человек, инфицированный коронавирусной инфекцией. Это на девять случаев больше, чем было зафиксировано днем ранее, и является самым большим суточным показателем за время третьей волны подъема заболеваемости. Об этом 2 июля сообщили в оперативном штабе.
В Ленобласти установлен новый рекорд третьей волны эпидемии
Фото: ИА RegnumИА Regnum
По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, больше всего новых случаев инфекции за минувшие сутки зафиксировано в городах Мурино (19), Кириши (11), Гатчина, Кудрово, Тихвин (по десять), Выборг (девять), Волхов, Сланцы (по восемь), Отрадное (семь), Тосно (шесть), Бокситогорск (пять).
Нарастающим итогом в Ленинградской области за время пандемии выявлено 49 144 случая заражения, выздоровели из числа заболевших ковидом 44 993 человека, в том числе 75 пациентов были выписаны за последние сутки.
Жертвами болезни в Ленобласти стали уже 1773 человека, в том числе за минувшие сутки от COVID-19 зарегистрировано еще 10 летальных исходов, что на три случая меньше, чем днем ранее.
Наука и техника,Ленинградская Область,
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