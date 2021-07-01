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Дешёвые видеокарты начали наводнять китайские торговые площадки

CyberSport.ru
3 часа назад
На китайских торговых интернет-площадках стали массово появляться объявления о продаже видеокарт по рекомендованной цене, в том числе продуктов NVIDIA и AMD последнего поколения. Об этом сообщил портал TechRadar.
Дешёвые видеокарты наводнили китайские торговые площадки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Вероятно, эти видеокарты использовались майнерами для добычи криптовалют. В июне китайские власти стали запрещать этот вид деятельности, из-за чего огромное количество GPU оказались ненужными — до всех запретов на Китай приходилось 65% хешрейта Ethereum. В продаже на местной торговой площадке PTT можно найти модели любой производительности, начиная от NVIDIA GeForce RTX 3090 и AMD Radeon RX 6900 XT до GTX 1060 и AMD Radeon RX 470. Все они продаются либо по рекомендованным производителями ценам, либо дешевле.
По мнению журналистов TechRadar, вскоре эти видеокарты могут оказаться на западных платформах вроде eBay и StockX. Не исключено, что их могут приобрести недобросовестные розничные продавцы и перепродать по более высоким ценам под видом новых.
Наука и техника,Игры,eBay,
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