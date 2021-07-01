Дешёвые видеокарты наводнили китайские торговые площадки

На китайских торговых интернет-площадках стали массово появляться объявления о продаже видеокарт по рекомендованной цене, в том числе продуктов NVIDIA и AMD последнего поколения. Об этом сообщил портал TechRadar.

Вероятно, эти видеокарты использовались майнерами для добычи криптовалют. В июне китайские власти стали запрещать этот вид деятельности, из-за чего огромное количество GPU оказались ненужными — до всех запретов на Китай приходилось 65% хешрейта Ethereum. В продаже на местной торговой площадке PTT можно найти модели любой производительности, начиная от NVIDIA GeForce RTX 3090 и AMD Radeon RX 6900 XT до GTX 1060 и AMD Radeon RX 470. Все они продаются либо по рекомендованным производителями ценам, либо дешевле.