В Instagram появятся платные функции

Некоторое время назад Twitter анонсировал «Супер-подписки». С их помощью создатели контента могут зарабатывать, публикуя эксклюзивные материалы для платных подписчиков.

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Сейчас же появилась информация о планах Instagram реализовать подобное внутри своей платформы. Ожидается, что пользователи этой соцсети смогут публиковать эксклюзивный контент в сторис. Как пишет TechCrunch, доступ к нему будет лишь у платных подписчиков.

Что интересно, представители Instagram не стали отрицать факт работы над новой функцией. Но при этом они также не стали раскрывать каких-либо подробностей о ней.