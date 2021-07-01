В Instagram появятся платные функции

Сейчас же появилась информация о планах Instagram реализовать подобное внутри своей платформы. Ожидается, что пользователи этой соцсети смогут публиковать эксклюзивный контент в сторис. Как пишет TechCrunch, доступ к нему будет лишь у платных подписчиков.
Что интересно, представители Instagram не стали отрицать факт работы над новой функцией. Но при этом они также не стали раскрывать каких-либо подробностей о ней.
Но если официальные лица соцсети молчат, это не значит, что информация остаётся скрытой. Так, в сети появились скриншоты, показывающие, как будут выглядеть эксклюзивные сторис. Судя по ним, новый тип историй будет выделяться фиолетовым цветом.