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Совершающий первый междугородний полёт автомобиль AirCar показали на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад
Создатель прототипа летающего автомобиля AirCar Стефан Кляйн впервые совершил междугородний полёт. Видео он опубликовал на своём youtube-канале.
На кадрах можно увидеть, как изобретатель доезжает до взлётной полосы международного аэропорта в словацкой Нитре, взлетает, после чего через 35 минут полёта приземляется в аэропорту Братиславы и едет по улицам города.
Стоит отметить, что на земле инновационная машина выглядит как обычный спорткар. Стефан утверждает, что его создание может пролететь почти 1000 километров со средней скоростью 170 км/ч и на высоте до 2.5 километра. Известно, что Кляйн разрабатывал летающий автомобиль в течение 20 лет. Его модель совершила более 140 тестовых вылетов.
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