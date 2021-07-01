На кадрах можно увидеть, как изобретатель доезжает до взлётной полосы международного аэропорта в словацкой Нитре, взлетает, после чего через 35 минут полёта приземляется в аэропорту Братиславы и едет по улицам города.

Стоит отметить, что на земле инновационная машина выглядит как обычный спорткар. Стефан утверждает, что его создание может пролететь почти 1000 километров со средней скоростью 170 км/ч и на высоте до 2.5 километра. Известно, что Кляйн разрабатывал летающий автомобиль в течение 20 лет. Его модель совершила более 140 тестовых вылетов.