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В WhatsApp появится новая функция

Lenta.ru
1 час назад
Разработчики мессенджера WhatsApp для смартфонов на Android запустили новую функцию, позволяющую отправлять мультимедийные файлы, которые получатель сможет просмотреть всего один раз, после чего изображение исчезнет. Об этом сообщает WABetaInfo.
WhatsApp позволит отправлять мультимедийные файлы
Фото: ReutersReuters
Возможность появилась в бета-версии приложения на Android. Пользователи мессенджера смогут отправлять сообщения в режиме «Посмотреть один раз», в котором они будут исчезать сразу же после первого просмотра. Специалисты уточнили, что для пользователей гаджетов на iOS функция будет доступна позже.
Новая опция позволит отправителю увидеть, что его собеседник посмотрел сообщение — об этом придет специальное уведомление. Тем не менее у функции есть и недостаток: получатель может сделать скриншот изображения или видео, причем отправитель не узнает об этом.
Ранее в версии мессенджера WhatsApp для Android в появилась другая новая функция. Пользователям дали возможность мгновенно пересылать стикер-паки другим контактам.
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