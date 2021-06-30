WhatsApp позволит отправлять мультимедийные файлы

Возможность появилась в бета-версии приложения на Android. Пользователи мессенджера смогут отправлять сообщения в режиме «Посмотреть один раз», в котором они будут исчезать сразу же после первого просмотра. Специалисты уточнили, что для пользователей гаджетов на iOS функция будет доступна позже.

Новая опция позволит отправителю увидеть, что его собеседник посмотрел сообщение — об этом придет специальное уведомление. Тем не менее у функции есть и недостаток: получатель может сделать скриншот изображения или видео, причем отправитель не узнает об этом.