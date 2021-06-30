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СМИ: соцсеть TikTok объявила о закрытии более 7 млн аккаунтов детей

ТАССиещё 1
46 минут назад
Администрация социальной сети TikTok объявила о закрытии более 7 млн аккаунтов в течение первого квартала 2021 года, так как они потенциально могли принадлежать детям в возрасте до 13 лет. Об этом сообщил в среду портал Axios.
TikTok закрыла более 7 млн аккаунтов детей
Фото: ReutersReuters
Впервые раскрыто число аккаунтов, в отношении которых пришлось принять меры, так как они, возможно, принадлежали детям и подросткам, отмечает Axios. Ранее сообщалось, что примерно треть ежедневных пользователей TikTok в США составляют лица в возрасте до 14 лет. Видео, размещаемые пользователями до 13 лет или теми, кто не указывает свой возраст, удаляются администрацией соцсети.
Компания, управляющая американским сегментом соцсети, стала более жестко следить за соблюдением этого правила после того, как она была оштрафована властями США в 2019 году на $5,7 млн за нарушение закона о защите конфиденциальности информации о детях в интернете.
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