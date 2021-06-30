TikTok закрыла более 7 млн аккаунтов детей

Впервые раскрыто число аккаунтов, в отношении которых пришлось принять меры, так как они, возможно, принадлежали детям и подросткам, отмечает Axios. Ранее сообщалось, что примерно треть ежедневных пользователей TikTok в США составляют лица в возрасте до 14 лет. Видео, размещаемые пользователями до 13 лет или теми, кто не указывает свой возраст, удаляются администрацией соцсети.