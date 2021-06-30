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Предсказано исчезновение «Титаника»

Lenta.ru
50 минут назад
К знаменитому «Титанику», лежащему на дне Атлантического океана, отправится новая экспедиция, чтобы отслеживать разрушение лайнера, сообщает Associated Press.
К «Титанику» отправили новую экспедицию
Фото: кадр из фильма "Титаник"кадр из фильма "Титаник"
Погружения будут организованы компанией OceanGate Expeditions. Специалисты будут спускаться к кораблю на глубоководных аппаратах из углеродного волокна и титана, оснащенных камерами высокой четкости и многолучевым гидролокатором. В составе экспедиции — археологи и морские биологи.
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Они намерены вести ежегодную хронику ухудшения состояния судна, прежде чем подводная экосистема окончательно разрушит «Титаник».
«Океан забирает его, и мы должны задокументировать это, прежде чем он исчезнет или станет неузнаваемым», — отметил глава OceanGate Expeditions Стоктон Раш (Stockton Rush).
Исследования «Титаника» помогут предсказать судьбу и других затонувших на больших глубинах кораблей. Также исследователи рассчитывают узнать больше о экосистеме Атлантики рядом с лайнером. По словам Раша, сотни видов обитателей океана были замечены на этом месте. Еще одним объектом внимания будут обломки лайнера и различные артефакты с него, в том числе личные вещи пассажиров, разбросанные вокруг «Титаника» на два километра. В OceanGate пообещали ничего из этого не забирать.
В финансировании экспедиции поучаствовали и около 40 частных спонсоров в обмен на возможность спуститься к «Титанику» и управлять гидроакустическим оборудованием. Это стоило им, по данным издания, от 100 до 150 тысяч долларов за одно погружение. Одна из спонсоров отметила, что по сравнению с полетом в космос на корабле Blue Origin, оцениваемом в 28 миллионов долларов, «это дешево».
Ранее исследователи «Титаника» предсказали, что лайнер может разрушиться в течение нескольких следующих десятилетий. В его корпусе уже большое количество дыр, исчезло «воронье гнездо» (наблюдательный пост впередсмотрящих), также в любой момент могут обрушиться культовые перила носовой части.
Гибель «Титаника» произошла в ночь на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана, приблизительно в 600 километрах к юго-востоку от острова Ньюфаундленд. Кораблекрушение случилось в результате столкновения с айсбергом, более 1500 пассажиров погибли, около 700 удалось спастись.
Наука и техника,Associated Press,
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