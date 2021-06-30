Загадочная комета выделила спирт рядом с Землей

Короткопериодичная комета 46P/Виртанена выделила необычное количество метилового спирта во время прохождения рядом с Землей два с половиной года назад. Результаты исследования, проведенного учеными Университета Джонса Хопкинса, опубликованы в статье в The Planetary Science Journal. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Фото: NASA NASA

Астрономы, наблюдавшие за кометой через телескоп в обсерватории Кека, выявили странную особенность космического объекта. Обычно, когда кометы приближаются к Солнцу, замороженное вещество в ядре нагревается, а затем сублимируется, переходя из твердого льда прямо в газ, минуя жидкую фазу. Этот процесс, называемый дегазированием, приводит к появлению комы — облака из газа и пыли, окружающего ядро кометы. Однако 46P/Виртанена нагревается не только из-за прямого действия солнечных лучей.

Ученые обнаружили, что температура водяного пара в коме не уменьшается значительно с расстоянием от ядра, что подразумевает действие загадочного механизма нагрева. Это может объясняться тем, что солнечный свет может ионизировать некоторые атомы или молекулы в коме, высвобождая скоростные электроны. Когда эти частицы сталкиваются с другими молекулами, они могут передавать часть своей кинетической энергии газу. Однако возможно и то, что из кометы вылетают глыбы льда, которые затем сублимируются на значительном расстоянии от ядра.