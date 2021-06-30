Лабораторный модуль МКС «Наука» допустили к заправке

На заседании технического руководства по выполнению испытаний космической головной части многоцелевого лабораторного модуля «Наука», прошедшем на космодроме Байконур, было принято решение о допуске модуля к заправочным операциям. Об этом сообщается на официальном сайте Роскосмоса.
Состоялось заседание технического руководства по выполнению программы комплексных испытаний космической головной части многоцелевого лабораторного модуля «Наука». По итогам заседания было принято решение о допуске модуля к заправочным операциям. Заправка топливными компонентами и сжатым газом пройдет на заправочной станции площадки 31, ее проведут специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и профильных предприятий Роскосмоса. После завершения заправочных операций модуль будет доставлен на универсальный технический комплекс площадки 92 для стыковки с третьей ступенью ракеты-носителя «Протон-М».
Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» имени С. П. Королева совместно с ГКНПЦ имени М. В. Хруничева для расширения функциональных возможностей Российского сегмента МКС.