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Лабораторный модуль МКС «Наука» допустили к заправке

InScience
51 минуту назад
На заседании технического руководства по выполнению испытаний космической головной части многоцелевого лабораторного модуля «Наука», прошедшем на космодроме Байконур, было принято решение о допуске модуля к заправочным операциям. Об этом сообщается на официальном сайте Роскосмоса.
Лабораторный модуль МКС «Наука» допустили к заправке
Фото: РоскосмосРоскосмос
Состоялось заседание технического руководства по выполнению программы комплексных испытаний космической головной части многоцелевого лабораторного модуля «Наука». По итогам заседания было принято решение о допуске модуля к заправочным операциям. Заправка топливными компонентами и сжатым газом пройдет на заправочной станции площадки 31, ее проведут специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и профильных предприятий Роскосмоса. После завершения заправочных операций модуль будет доставлен на универсальный технический комплекс площадки 92 для стыковки с третьей ступенью ракеты-носителя «Протон-М».
Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции, разработанный РКК «Энергия» имени С. П. Королева совместно с ГКНПЦ имени М. В. Хруничева для расширения функциональных возможностей Российского сегмента МКС.
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