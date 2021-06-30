Лабораторный модуль МКС «Наука» допустили к заправке

На заседании технического руководства по выполнению испытаний космической головной части многоцелевого лабораторного модуля «Наука», прошедшем на космодроме Байконур, было принято решение о допуске модуля к заправочным операциям. Об этом сообщается на официальном сайте Роскосмоса.

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Состоялось заседание технического руководства по выполнению программы комплексных испытаний космической головной части многоцелевого лабораторного модуля «Наука». По итогам заседания было принято решение о допуске модуля к заправочным операциям. Заправка топливными компонентами и сжатым газом пройдет на заправочной станции площадки 31, ее проведут специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и профильных предприятий Роскосмоса. После завершения заправочных операций модуль будет доставлен на универсальный технический комплекс площадки 92 для стыковки с третьей ступенью ракеты-носителя «Протон-М».