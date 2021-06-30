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Путин предупредил о превращении Земли в Венеру из-за глобального потепления

Lenta.ruиещё 8
1 час назад
При определенных раскладах глобальное потепление может привести к катастрофическому повышению температуры поверхности Земли, превратив ее в подобие Венеры, которая разогрета примерно до 500 градусов по Цельсию. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин, трансляцию мероприятия ведет в Youtube Первый канал.
Путин предупредил о риске превращения Земли в Венеру
Фото: ТАССТАСС
«Как некоторые считают, когда климат [ ] на всей планете подойдет к определенной опасной черте, и человечество в этот момент еще и добавит, внесет свой вклад в глобальное потепление, могут наступить необратимые процессы, которые могут привести нашу планету к состоянию Венеры, [температура] на поверхности которой, как мы знаем, где-то 500 градусов по Цельсию», — заявил он.
Глава государства отметил, что даже при не столь радикальном изменении климата, потепление может грозить российской инфраструктуре, построенной на территориях, покрытых вечной мерзлотой и т.д.
«У нас там и населенные пункты, и инфраструктура расположены. Если все это начнет таять, то приведет к очень серьезным социальным и экономическим последствиям. Мы должны быть к этому, безусловно, готовы», — подчеркнул президент.
Ранее в июне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин призвал переиграть Европу в вопросе спасения климата. «Следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов должен быть ниже, чем в Европе», — отметил он. Путин поручил правительству до 1 октября разработать план по сокращению выбросов и призвал реализовывать климатические проекты.
Наука и техника,Владимир Путин,
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