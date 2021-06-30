Путин предупредил о риске превращения Земли в Венеру

«Как некоторые считают, когда климат [ ] на всей планете подойдет к определенной опасной черте, и человечество в этот момент еще и добавит, внесет свой вклад в глобальное потепление, могут наступить необратимые процессы, которые могут привести нашу планету к состоянию Венеры, [температура] на поверхности которой, как мы знаем, где-то 500 градусов по Цельсию», — заявил он.
«У нас там и населенные пункты, и инфраструктура расположены. Если все это начнет таять, то приведет к очень серьезным социальным и экономическим последствиям. Мы должны быть к этому, безусловно, готовы», — подчеркнул президент.