В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Австралии случайно нашли вымершую 150 лет назад мышь

Газета.Ru
1 час назад
Австралийские ученые обнаружили мышь Гульда, которая считалась вымершей больше 150 лет. Об этом сообщает Phys.org.
В Австралии случайно нашли вымершую 150 лет назад мышь
Фото: Wayne Lawler/Australian Wildlife ConservancyWayne Lawler/Australian Wildlife Conservancy
Открытие было сделано случайно: специалисты изучили ДНК грызунов, живущих на континенте, после чего выяснилось, что геном мыши джугари совпадает со считавшейся вымершей мышью Гульда. Таким образом, оказалось, что мышь Гульда существовала, но под другим именем.
Грызун живет на острове у западного побережья Австралии, хотя его предок обитал в 4000 километрах. Ученые не знают, как животное преодолело это расстояние.
Ранее в Индийском океане исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса обнаружили новую популяцию вымирающих синих китов.
Австралийские ученые отмечают, что смогли обнаружить эту популяцию благодаря данным Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). В океанографических исследованиях этой организации ученые обнаружили «песню» китов — очень сильный звуковой сигнал, который можно услышать на расстоянии до 500 км.
Наука и техника,Австралия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители