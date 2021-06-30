В Австралии случайно нашли вымершую 150 лет назад мышь

Австралийские ученые обнаружили мышь Гульда, которая считалась вымершей больше 150 лет. Об этом сообщает Phys.org.

Фото: Wayne Lawler/Australian Wildlife Conservancy Wayne Lawler/Australian Wildlife Conservancy

Открытие было сделано случайно: специалисты изучили ДНК грызунов, живущих на континенте, после чего выяснилось, что геном мыши джугари совпадает со считавшейся вымершей мышью Гульда. Таким образом, оказалось, что мышь Гульда существовала, но под другим именем.

Грызун живет на острове у западного побережья Австралии, хотя его предок обитал в 4000 километрах. Ученые не знают, как животное преодолело это расстояние.

Ранее в Индийском океане исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса обнаружили новую популяцию вымирающих синих китов.