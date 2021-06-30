Ученые нашли посох шамана возрастом 4,4 тысячи лет

В финском болоте на юго-западе страны удалось обнаружить деревянный посох шамана возрастом 4,4 тысячи лет. Как пишет «Экономика сегодня», артефакт выполнен из цельного куска дерева, его длина составляет 53 сантиметра. Отмечается, что посох сделан в форме змеи.

По мнению ученых, находка могла использоваться шаманами или быть декоративной статуэткой. В настоящее время идет ее исследование.

Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что в Крыму обнаружили 1300-летний склеп. Отмечается, что он был сооружен не позднее VII века ранними христианами. Все это время склеп не был разграблен, в нем найдены останки 10 человек.