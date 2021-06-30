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Ученые нашли посох шамана возрастом 4,4 тысячи лет

Свободная пресса
52 минуты назад
В финском болоте на юго-западе страны удалось обнаружить деревянный посох шамана возрастом 4,4 тысячи лет. Как пишет «Экономика сегодня», артефакт выполнен из цельного куска дерева, его длина составляет 53 сантиметра. Отмечается, что посох сделан в форме змеи.
Ученые нашли посох шамана возрастом 4,4 тысячи лет
Фото: Satu KoivistoSatu Koivisto
По мнению ученых, находка могла использоваться шаманами или быть декоративной статуэткой. В настоящее время идет ее исследование.
Ранее "Свободная пресса" сообщала новость о том, что в Крыму обнаружили 1300-летний склеп. Отмечается, что он был сооружен не позднее VII века ранними христианами. Все это время склеп не был разграблен, в нем найдены останки 10 человек.
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