В России выросло число сайтов-клонов «Госуслуг»

Мошенники начали массовую регистрацию сайтов со словом «gosuslugi» в доменном имени, рассказали «Газете.Ru» в компании BrandSecurity. IT-специалисты ожидают всплеска поддельных QR-кодов о вакцинации, ведущих на страницы сайтов-клонов «Госуслуг».

Фото: Ashley Landis/AP Ashley Landis/AP

«Я думаю, что «нишу» QR-кодов для ресторанов в ближайшее время ждет всплеск — появятся целые сервисы и подробные инструкции», — пояснил «Газете.Ru» генеральный директор BrandSecurity Руслан Кривулин.

За последнюю неделю лишь в зоне .ru зарегистрировано 30 таких адресов, рассказали в компании. По данным экспертов, еще минимум столько же за неделю зарегистрировано во всех остальных доменных зонах.

Пока все эти домены неактивны, но, скорее всего, они созданы как раз для того, чтобы стать частью мошеннической инфраструктуры, говорят в IT-компании. Потенциально на каждом из этих сайтов могут быть созданы страницы с привязанными к ним QR-кодами для каждого отдельного «заказчика» фальшивки.

Появилось много Telegram-каналов, где документы продают как с проводкой через «Госуслуги», так и без, сертификаты и тесты могут присылать как в электронном виде, так и в бумажной версии — через курьерскую доставку, рассказал Кривулин.

«Как мне кажется, 80-90% всех объявлений — мошеннические, то есть по факту никаких сертификатов, тестов и QR-кодов после получения денег злоумышленники не присылают», — говорит он.