Динозавры начали исчезать задолго до падения астероида

Канады и Численность динозавров начала сокращаться задолго до падения астероида из-за глобального похолодания и снижения видового разнообразия травоядных ящеров. Это доказали палеонтологи Франции США , которые опубликовали результаты научной работы в статье в журнале Nature Communications.

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Ученые проанализировали динамику видообразования и вымирания для шести основных семейств динозавров и обнаружили сокращение численности видов еще 76 миллионов лет назад, за 10 миллионов лет до падения астероида. Хотя внезапное вымирание, вызванное столкновением с крупным космическим телом, остается преобладающей гипотезой, среди специалистов ведутся споры, находились ли нептичьи динозавры (гадрозавры, тероподы, цератопсиды и другие) в упадке еще до катаклизма, что сделало их особо уязвимыми к глобальному потрясению. Многие другие группы животных пережили падение астероида.

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В новом исследовании ученые воспользовались методом PyRate, который позволяет проанализировать изменения в видообразовании с учетом таких неопределенностей, как неполные наборы окаменелостей, нечеткая датировка останков и неопределенность в отношении эволюционных моделей. Подход основан на байесовской статистике, когда вероятность интерпретируется как степень уверенности в истинности суждения при получении новой информации. До сих пор этот метод не применялся в отношении видового разнообразия динозавров.

Исследователи собрали данные об окаменелостях динозавров, включающие более 1600 находок и 247 видов, живших в меловом периоде (анкилозавры, цератопсиды, гадрозавры, дромеозавры, троодонты и тираннозавры). Оказалось, что в раннем меловом периоде происходил расцвет динозавров, а темпы видообразования достигли пика в среднем позднем меловом периоде. Однако 76 миллионов лет назад численность видов ящеров стала сокращаться из-за увеличения темпов вымирания, которые превысили скорость образования новых видов. Новые виды также стали появляться реже, особенно среди травоядных динозавров.

Среди всех изученных групп цератопсы, по-видимому, испытали самое сильное снижение разнообразия после пика разнообразия в середине кампанского яруса мелового периода (83-72 миллиона лет назад), когда существовало 15 видов. В конце маастрихтского яруса (72-66 миллионов лет назад) они были представлены только двумя видами. Численность гадрозавров («утконосых» динозаров) снизилась с 20 до 13 видов, то есть эта группа демонстрировала самое слабое снижение.

Чтобы объяснить это падение численности, ученые использовали многомерную модель рождения и смерти (MDB), которая оценивает корреляцию между темпами видообразования и вымирания с такими факторами, как относительное разнообразие покрытосеменных, голосеменных, многоножковых (полиподиевые) папоротников и неполиподиевых папоротников, а также глобальные колебания температуры, колебание уровня моря и континентальная фрагментация. Кроме того, учитывались колебания в разнообразии хищников и травоядных динозавров.

Модель продемонстрировала существенное влияние таких факторов, как разнообразие травоядных динозавров и глобальная температура. То есть именно снижение численности видов травоядных ящеров и похолодание стали драйвером упадка динозавров как целой группы животных.