В мессенджере WhatsApp заработала долгожданная функция

В популярном мессенджере WhatsApp начала тестироваться долгожданная функция одновременного использования одной учетной записи на нескольких устройствах. Об этом сообщает портал WABetainfo.

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Отмечается, что новая функция позволит пользоваться пятью гаджетами, прикрепленными к одному аккаунту. Для этого потребуется связать устройства, чтобы необходимость главному из них оставаться в сети отпала. Общение в мессенджере будет по-прежнему зашифровано с помощью алгоритмов WhatsApp.

Пока новая опция доступна лишь в бета-версии приложения под номером 2.21.14.1 и только на Android.