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В мессенджере WhatsApp заработала долгожданная функция

Свободная прессаиещё 2
29 июня 2021
В популярном мессенджере WhatsApp начала тестироваться долгожданная функция одновременного использования одной учетной записи на нескольких устройствах. Об этом сообщает портал WABetainfo.
В мессенджере WhatsApp заработала долгожданная функция
Фото: Свободная прессаСвободная пресса
Отмечается, что новая функция позволит пользоваться пятью гаджетами, прикрепленными к одному аккаунту. Для этого потребуется связать устройства, чтобы необходимость главному из них оставаться в сети отпала. Общение в мессенджере будет по-прежнему зашифровано с помощью алгоритмов WhatsApp.
Пока новая опция доступна лишь в бета-версии приложения под номером 2.21.14.1 и только на Android.
Ранее сообщалось, что мошенники воспользовались изменением политики WhatsApp и приступили к массовой рассылке пользователям «писем счастья».
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