Доказана эффективность смешивания двух вакцин от COVID

Исследователи из Оксфордского университета закончили свежую научную работу. Она показала, что смешивание двух вакцин от коронавируса может быть эффективным.

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Правда, речь идёт лишь о комбинация из первой инъекции препарата от Pfizer и второй от AstraZeneca, пишет Bloomberg. Если же сделать всё наоборот, то эффект будет даже чуточку хуже, чем при использовании каждой из прививок по отдельности.

Что интересно, несмотря на доказательства, собранные во время данного исследования, наибольший уровень антител всё равно вырабатывается при вакцинации двумя дозами препарата Pfizer. Об этом заявляют всё те же учёные.