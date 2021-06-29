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Доказана эффективность смешивания двух разных вакцин от коронавируса

Ferra.ruиещё 1
1 час назад
Исследователи из Оксфордского университета закончили свежую научную работу. Она показала, что смешивание двух вакцин от коронавируса может быть эффективным.
Доказана эффективность смешивания двух вакцин от COVID
Фото: ТАССТАСС
Правда, речь идёт лишь о комбинация из первой инъекции препарата от Pfizer и второй от AstraZeneca, пишет Bloomberg. Если же сделать всё наоборот, то эффект будет даже чуточку хуже, чем при использовании каждой из прививок по отдельности.
Что интересно, несмотря на доказательства, собранные во время данного исследования, наибольший уровень антител всё равно вырабатывается при вакцинации двумя дозами препарата Pfizer. Об этом заявляют всё те же учёные.
Напомним, что ранее эксперты предполагали, что при смешивании вакцин от AstraZeneca и Pfizer можно столкнуться с неприятными побочными эффектами.
Наука и техника,Pfizer,Bloomberg,
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