В бывшей столице Швеции найдены древние гробницы

В захоронениях найдены останки восьми человек, которые были похоронены вместе с ножом, поясом и гребнем для волос. В одной из могил лежали двое младенцев, умерших, вероятно, во время родов. Раскопки продолжаются и ученые рассчитывают получить больше информации о торговых связях столицы Швеции с другим городом эпохи викингов - Биркой.
Сигтуна была основана Эриком Победоносным в 970-х годах. Позже город стал резиденцией его сына, первого шведского христианского короля Улофа Скетконунга, у которого были первые шведские монеты, отчеканенные в Сигтуне. 12 августа 1187 года шведская столица была захвачена ополчением из Новгорода. Архиепископ Упсальский Юхан был убит, а Сигтуна разрушена до основания.