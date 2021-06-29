В бывшей столице Швеции найдены древние гробницы

В захоронениях найдены останки восьми человек, которые были похоронены вместе с ножом, поясом и гребнем для волос. В одной из могил лежали двое младенцев, умерших, вероятно, во время родов. Раскопки продолжаются и ученые рассчитывают получить больше информации о торговых связях столицы Швеции с другим городом эпохи викингов - Биркой.