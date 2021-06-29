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Ученые: Коронавирус научился проникать в клетку без фермента ACE2

Российская Газетаиещё 1
15 минут назад
Американские ученые заявили, что из-за мутаций коронавирус будет быстрее проникать в организм человека.
Ученые: Коронавирус мутировал и быстрее проникает в организм
Фото: AP Photo/Frank AugsteinAP Photo/Frank Augstein
Первые разновидности SARS-CoV-2 с помощью спайкового белка цеплялись за ACE2 (фермент на поверхности клетки). Сейчас же рецепторы ACE2 вирусы не нужны. Это выяснилось в ходе экспериментов, которые проводились в Вашингтонском университете, пишет РИА Новости со ссылкой на ресурс Phys.org.
Сначала ученые использовали клетки почек приматов. А потом взяли раковые клетки легких человека (в них нет фермента ACE2 - прим. ред.). И выращенный в лаборатории новый штамм смог попасть в них в обход стандартной схемы.
"Это был невероятный сюрприз для нас", - заявил один из участников исследования. Он добавил, что пока не установлено, возможна ли такая мутация за пределами лаборатории. Но ясно одно - вирус ищет новые способы проникновения в клетки.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что при кардинальном изменении генома вируса придется обновлять состав вакцины от COVID-19. "Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недели", - сказал он.
Наука и техника,Александр Гинцбург,РИА Новости,
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