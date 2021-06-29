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Ученые: Отсутствие воды в атмосфере исключает жизнь на Венере

runews24.ruиещё 3
2 часа назад
Поиски жизни на Венере пока оказались бесплодными, в прошлом году ученые заявили, что обнаружила в облаках планеты газ фосфин, который вырабатывается бактериями на Земле, но это открытие оставалось под сомнением.
Ученые исключили жизнь на Венере
Фото: ReutersReuters
Исследователи из Королевского университета в Белфасте проверили эту теорию, они проанализировали, достаточно ли воды в атмосфере Венеры, чтобы сделать жизнь возможной. В самых засушливых условиях на Земле может выжить гриб, обнаруженный микробиологом Д. Холлсвортом, при влажности 58,5%. Но в атмосфере Венеры относительная влажность составляет 0,4%. Это более чем в 100 раз меньше, чем нужно жизни для активности.
В 2030 г. планируются 3 миссии на Венеру, ученые уверены, что они подтвердят исследования и прольют свет на вопрос, могла ли жизнь существовать на Венере миллиарды лет назад.
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