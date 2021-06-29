Ученые исключили жизнь на Венере

Поиски жизни на Венере пока оказались бесплодными, в прошлом году ученые заявили, что обнаружила в облаках планеты газ фосфин, который вырабатывается бактериями на Земле, но это открытие оставалось под сомнением.

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Исследователи из Королевского университета в Белфасте проверили эту теорию, они проанализировали, достаточно ли воды в атмосфере Венеры, чтобы сделать жизнь возможной. В самых засушливых условиях на Земле может выжить гриб, обнаруженный микробиологом Д. Холлсвортом, при влажности 58,5%. Но в атмосфере Венеры относительная влажность составляет 0,4%. Это более чем в 100 раз меньше, чем нужно жизни для активности.