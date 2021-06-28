Китай запустил гигантскую гидростанцию

На юго-западе Китая ввели в эксплуатацию первые два энергоблока второй в мире по величине гидроэлектростанции. Как передает Associated Press со ссылкой на официальное заявление правительства, гигантская плотина должна помочь снизить спрос на ископаемое топливо.

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Плотина Байхэтань находится на реке Цзиньша, притоке Янцзы, и имеет высоту 289 метров. В перспективе на ней планируют запустить 16 энергоблоков мощностью в один миллион киловатт каждый. Это сделает Байхэтань второй по величине гидроэлектростанцией. Первое место в мире занимает тоже китайская плотина «Три ущелья» (Three Gorges Dam), которая была открыта в 2003 году и может вырабатывать 25 миллионов киловатт. Обе гидростанции принадлежат государственной корпорации Three Gorges Group — крупнейшему в мире инвестору в возобновляемые источники энергии.

В то время как многие другие станы постепенно отказываются от гидроэнергетики из-за рисков наводнения и нарушения экосистемы рек, Китай продолжает строить больше плотин, чтобы меньше зависеть от угля и импорта нефти и газа.