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Врач объяснил, чем опасен загар после прививки от COVID-19

ТК «Звезда»иещё 2
9 минут назад
После вакцинации рекомендуется избегать загара и пребывания на солнце в целом. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.
Чем опасен загар после прививки от COVID-19
Фото: Saman Abesiriwardana Keystone Press Agency GloballookpressSaman Abesiriwardana Keystone Press Agency Globallookpress
Опасность кроется в риске получить воспаление кожи, вызванное ультрафиолетовым излучением. Воспаление кожной поверхности ведет к резкому выброса гистамина и провоцирует аллергическую реакцию, которой очень важно избегать после вакцинации.
«Аллергические процессы на фоне сделанной вакцинации нежелательны, чтобы не усугублять ситуацию и чтобы реакция на прививку прошла нормально», - отметил эксперт.
Врач отметил, что следует избегать длительного пребывания на солнце в течение месяца после укола вакцины. После второго компонента двухкомпонентной вакцины стоит не загорать хотя бы пару недель.
Учитывая сезон отпусков и дач, эксперт порекомендовал россиянам по возможности вакцинироваться заранее. Если отпуск уже близко, то следует соблюдать правильный режим -избегать прямых лучей солнца и не посещать пляжи с десяти утра до шести вечера, когда солнце наиболее активно. Также нужно запастись медикаментами, в первую очередь антигистаминными препаратами, чтобы снизить токсичное действие гистамина на организм.
Наука и техника,ИА Sputnik,
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