В чём разница между «Спутник V» и «Лайт» и что выбрать

Многие россияне считают, что вакцина «Спутник Лайт» более безопасная, чем «Спутник V», но на самом деле препарат является первой дозой первой российской вакцины. Как рассказал «360» вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн , «Лайт» подходит всем тем, кому подходит «Спутник V».

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Сам по себе «Лайт» даёт меньше иммунитета, но если вы уже вакцинированы или переболели, то «Спутник Лайт» даст хороший результат, — объяснил учёный.

Он также рассказал, что обычная расширенная вакцина даёт иммунитет на срок до двух лет, а, если поставить только «Лайт», то период иммунного ответа снижается до четырёх-пяти месяцев.

Ранее Минздрав объяснил, что «Лайт», по сути, выпущен для ревакцинации после обычного «Спутника V» или для вакцинации переболевших COVID-19.

В чём разница?

При вакцинации «Спутником V» ставят две дозы с перерывом в три недели. «Лайт» предполагает всего один укол — но это просто первая доза первой вакцины. Обе они сделаны на основе неспособного размножаться аденовируса человека. Этот вирус несет в себе ген S-белка коронавируса. Первая доза препарата содержит аденовирус 26-го типа, а вторая — пятого типа.

«Спутник V» разрешён для людей старше 18 лет, а его «укороченная» версия только для пациентов 18-50 лет.

У препаратов отличается и эффективность. Если у обычного «Спутника» она составляет 91,6%, то у «Спутник Лайт» — 79,4%. Кроме того, поставив первую прививку можно добиться 100% исключения тяжёлого течения болезни, «Лайт» снижает вероятность такого течения болезни, но полностью не исключает.