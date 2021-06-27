В Антарктиде исчезло крупное озеро

Анализ события со спутниковыми снимками опубликовал научный журнал Geophysical Research Letters. Учёным удалось выяснить, что пропавшее озеро образовалось в результате накопления талой воды под слоем льда, который образовывался на поверхности в зимнюю темноту в течение десятилетий.

По мере того, как вес растущего водоёма давил на лёд, слой последнего начал разрушаться, а вода - стекать в океан. Как результат, поверхностный слой льда рухнул в пустой кратер. Такие события не являются редкостью, но исследователей удивила толщина льда, через который стекала вода - 1400 метров.