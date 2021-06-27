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В Антарктике исчезло крупное озеро: оно было в два раза больше залива Сан-Диего

Машины и Механизмы
58 минут назад
Озеро на шельфовом леднике Амери в Восточной Антарктиде вытекло через лёд в океан во время антарктической зимы 2019 года. По данным исследователей, оно содержало в себе от 600 до 750 миллионов кубических метров воды, что в два раза больше, чем залив Сан-Диего в Калифорнии.
В Антарктиде исчезло крупное озеро
Фото: NASANASA
Анализ события со спутниковыми снимками опубликовал научный журнал Geophysical Research Letters. Учёным удалось выяснить, что пропавшее озеро образовалось в результате накопления талой воды под слоем льда, который образовывался на поверхности в зимнюю темноту в течение десятилетий.
По мере того, как вес растущего водоёма давил на лёд, слой последнего начал разрушаться, а вода - стекать в океан. Как результат, поверхностный слой льда рухнул в пустой кратер. Такие события не являются редкостью, но исследователей удивила толщина льда, через который стекала вода - 1400 метров.
Изменения в состоянии озера специалисты пронаблюдали со спутников NASA Landsat 8 и ICESat-2. По оценке учёных, пример исчезнувшего водоёма является не только любопытным, но и указывает на опасность широких гидроразрывов в результате потепления климата. Последнее может привести к повышению уровня моря.
Наука и техника,NASA,
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