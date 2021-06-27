Пандемия 2.0: в России увидели угрозу в вирусе «нипах»

Вирус «нипах» поражает летучих лисиц и мышей, в том числе виды, питающиеся фруктами. ВОЗ
классифицирует его как один из самых опасных в мире. Лекарств и вакцин против него пока не существует в природе. Согласно данным индийских вирусологов, обнаружение вируса в штате Махараштра опасно тем, что там наблюдаются скопления летучих мышей в непосредственной близости от людей, а также высокой летальностью заболевания для человека – не менее 40% вероятности смертельного исхода. Вспышки заражений вирусом «нипах» уже регистрировались в различных штатах Индии: в 2001, 2007, 2018, 2019 годах.