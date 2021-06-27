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Российский биолог предупредил об угрозе новой пандемии

Елена Прошина
46 минут назад
Описанный в Индии вирус под названием «нипах» при определенных условиях может спровоцировать пандемию, аналогичную той, что вызвана COVID-19. Такую точку зрения высказал биолог, член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов, сообщает ФАН.
Пандемия 2.0: в России увидели угрозу в вирусе «нипах»
Фото: www.pixabay.comwww.pixabay.com
«С уханьской трагедией эти сообщения можно увязать. Если вирус «нипах» будет так же контагиозен для человека, то, как только он интродуцируется в его организме, запросто может начать гулять и по всему миру», — считает Абизов.
По его мнению, заразиться им человек может при употреблении фруктов, с которыми контактировали зараженные «нипах» рукокрылые.
Вирус «нипах» поражает летучих лисиц и мышей, в том числе виды, питающиеся фруктами. ВОЗ классифицирует его как один из самых опасных в мире. Лекарств и вакцин против него пока не существует в природе. Согласно данным индийских вирусологов, обнаружение вируса в штате Махараштра опасно тем, что там наблюдаются скопления летучих мышей в непосредственной близости от людей, а также высокой летальностью заболевания для человека – не менее 40% вероятности смертельного исхода. Вспышки заражений вирусом «нипах» уже регистрировались в различных штатах Индии: в 2001, 2007, 2018, 2019 годах.
Наука и техника,ВОЗ,Индия,
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